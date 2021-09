Marvel's Spider-Man 2 blir mørkere i samme stil som The Empire Strikes Back

HQ

Da PlayStation Studios og Insomniac Games endelig bekreftet Marvel's Spider-Man 2 nøyde de seg i hovedsak med å bekrefte at både Peter Parker, Miles Morales og Venom vil være med, men har vært relativt tause om andre ting. Selv om spillet fortsatt er rundt to år unna har vi uansett fått vite bittelitt mer nå.

Bill Rosemann, "Creative Vice President" var nemlig gjest hos This Week in Marvel-podcasten kort tid etter PlayStation-sendingen, og avslørte der at Marvel's Spider-Man 2 vil by på en mørkere og mer voksen historie enn Spider-Man og Spider-Man: Miles Morales. Han velger å sammenligne den med hvordan Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back er en god del mørkere enn A New Hope, så vi snakker nok fortsatt ikke om en såpass mørk historie at den yngre garde må holde seg langt unna.

Det er også verdt å nevne at Rosemann sier at annonseringstraileren til Marvel's Wolverine inneholder noen skjulte detaljer som visstnok ikke har blitt funnet eller snakket mye om enda, så det er bare å studere den enda mer.