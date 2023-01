Marvels Thunderbolts starter innspillingen i juni

En innspillingsdato ser ut til å ha blitt avslørt for den kommende Marvel Cinematic Universe-filmen, Thunderbolts. Som nevnt i en artikkel av Variety som dreier seg om Julia Louis-Dreyfus og hennes karakter Contessa Valentina Allegra de Fontaine, nevnes det at rollebesetningen for tiden forbereder seg og trener, slik at de kan begynne å filme i juni.

Når det gjelder hva filmen skal handle om, kan vi forvente Avengers-aktig gruppe som imidlertid består av karakterer som enten har vært skurker eller biroller i andre MCU-produksjoner tidligere. Dette inkluderer Florence Pughs Yelena Bolova, David Harbours Red Guardian, Sebastian Stans Winter Soldier, Wyatt Russells U.S. Agent, Olga Kurylenkos Taskmaster og Hannah John-Kamens Ghost.

Siden filmen ennå ikke er spilt inn, har vi selvsagt ikke noen trailer eller bilder fra settet, men med forventet premiere i juli 2024, den 26. for å være nøyaktig, kan vi sannsynligvis se frem til ytterligere offisiell informasjon en gang neste år.