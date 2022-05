Marvel-spillet fra DC Universe Online-folka kansellert

HQ

Det har bare gått omtrent et halvt år siden Dimensional Ink Games avslørte at de utviklet et MMORPG satt i Marvel-universet, men nå er det ganske tydelig hvorfor de ikke gjorde en større sak ut av dette.

For i en ny pressemelding annonseres det at Marvel-spillet nå har blitt kansellert siden utgiverne i Daybreak og gjengen mener at ressursene heller bør brukes på blant annet oppgraderingene av The Lord of the Rings Online og DC Universe Online. Dermed blir det i alle fall ikke like mange Marvel-spill fremover.