Masahiro Sakurai avslører Kirby Air Riders lanseringsdato og forklarer hvorfor han laget spillet

HQ

2025 har blitt året for kartracere takket være en rekke høyprofilerte eksempler som Mario Kart World og Sonic Racing: CrossWorlds som enten allerede er tilgjengelige eller snart kommer, og som støttes av mindre eksempler som en Garfield Kart oppfølger. En annen tittel som vil passe inn i denne kategorien er Kirby Air Riders, et spill som nettopp ble vist i sin egen, ganske lange, Direct utstillingsvindu.

Som en del av den hele 45 minutter lange fremvisningen var spillets regissør Masahiro Sakurai med for å snakke om alle de forskjellige funksjonene og elementene knyttet til spillet, i tillegg til å kommentere noen av temaene vi alle har vært nysgjerrige på; som er ikke Kirby Air Riders bare nok et Mario Kart?

Sakurai kommenterte hvorfor han endte opp med å lage spillet, og gikk så langt som å forklare følgende:

"Det var en sterk forespørsel fra [Shinya] Takahashi, leder for programvareutvikling hos Nintendo, og [Satoshi] Mitsuhara, presidenten for HAL Laboratory, Inc. på den tiden.

På den tiden jobbet jeg med DLC for Super Smash Bros. Ultimate, og jeg rakk egentlig ikke å ta meg tid til forespørselen. Men jeg klarte å fullføre et skriftlig forslag i høy hastighet. Jeg nevnte faktisk dette på YouTube-kanalen min, så jeg håper du sjekker ut den videoen."

Han fortsetter med å merke seg: "Utvikleren av spillet er ... Bandai Namco Studios, ikke HAL Laboratory, Inc. Mitt selskap, Sora Ltd., og Bandai Namco Studios, Inc. er det samme teamet som jobbet med Super Smash Bros. for Nintendo 3DS/Wii U, og Super Smash Bros. Ultimate."

Sakurai spør videre retorisk "om det i bunn og grunn er Mario Kart", og fortsetter deretter med å svare på dette spørsmålet med følgende: "Du kappkjører og kjemper med kjente figurer rundt baner med forskjellige funksjoner, sies det. Ok, så det er i bunn og grunn som Mario Kart. Jeg nevnte til og med dette da jeg fikk forespørselen om å lage spillet. Jeg spurte dem om de fortsatt ville gjøre det. Men som fans av originalen vet ... det er ikke løpene som gjør spillet så attraktivt!"

Så der har du det, det er historien om hvordan Kirby Air Riders havnet i Sakurais hender, og også hvorfor du bør glede deg til det, selv om du allerede har en splitter ny kartracer å spille på Switch 2 -konsollen din.

Når det gjelder utgivelsesdatoen for Kirby Air Riders, vil den lande eksklusivt på Nintendo Switch 2 20. november.