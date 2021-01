Mass Effect 2 droppet homofile romanser på grunn av kritikk

Du ser på Annonser

Selv om deler av verden ikke var like åpne for ulike kjønnsidentifiseringer og seksuelle orienteringer som de er i dag var det flere som reagerte da det viste seg at Mass Effect 2 ikke ga oss muligheten til å starte en romanse med figurer av samme kjønn. Nå har i alle fall en av grunnene til dette blitt bekreftet.

I et intervju med The Gamer avslører Brian Kindegran, en av hovedforfatterne av Mass Effect 2 og da særlig Jack, at han faktisk skrev sistnevnte som en panseksuell figur. I det ferdige spillet er det dog kun mulig å bli sammen med henne som mann. Hvorfor ble dette endret? Kindegran har sin klare forklaring:

"Mass Effect hadde vært ganske mye og urettferdig kritisert i USA av Fox News, noe som på den tiden...kanskje flere personer i verden trodde det var en sammenheng mellom virkeligheten og det som ble diskutert på Fox News. Utviklergruppen av Mass Effect 2 var et ganske progressivt og åpensinnet lag, men jeg tror det var stor uro hos de høyere oppe at om det første Mass Effect-spillet, som bare hadde ett homofilt forhold, Liara - som på papiret teknisk sett ikke var homofil siden hun kom fra en enkjønnet rase - Jeg tror det var bekymringer om at det ville satt spillet i skuddlinjen, så Mass Effect 2 måtte være litt mer forsiktig(...) Den korte utgaven er at mange av oss sent ble spurt om å fokusere forholdene over til et mer tradisjonelt syn".

Det har snart gått fjorten år siden Fox News-debatten, så de av dere som ikke vet hva det er snakk om kan se kaoset her. Dette skjedde altså over et år etter at Brokeback Mountain kom ut, men det var visst mye farligere å ha slikt i spill...