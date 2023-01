Mass Effect 2-mod gjør Miranda sterkere

HQ

Mass Effect 2s selvmordsoppdrag er et av de mest neglebitende øyeblikkene i spillhistorien. Her må du sette dine høyt elskede følgesvenners (og Jacob) liv på spill i en rekke stadig farligere situasjoner. Hvis du tar feil valg eller vennene dine ikke liker deg nok, dør de eller andre.

Et av øyeblikkene i selvmordsoppdraget som har forårsaket en god del kontrovers er "The Long Walk", hvor du må velge noen som er biotisk kraftige nok til å holde et kraftfelt i gang mens du tar en turen gjennom skipet infisert av fiender.

Mange valgte Miranda for dette oppdraget, ettersom biotikken hennes i spillet kan vise seg å være utrolig kraftig, men dette er et feil valg i Mass Effect 2, og vil føre til at folk dør. Mirandas Long Walk-mod ser imidlertid ut til å endre dette ved å gi henne kreftene hun virkelig burde ha og til og med inkludere litt gammel dialog for å få det til å høres ut som en bedre beslutning når du velger henne.

Det er en mindre endring, men en fans av karakteren vil sette pris på. Du kan laste ned Miranda's Long Walk fra Nexus, men først trenger du ME3Tweaks mod manager, og den uoffisielle LE2 Patch. Etter det er du god til å gå.