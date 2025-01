Mass Effect 4-regissør beroliger BioWare-fansen med melding på sosiale medier

HQ

BioWare står nok en gang overfor litt kontrovers, selv om det tilsynelatende er overhypet kontrovers. Dette kommer etter at Dragon Age: The Veilguards regissør Corinne Busch forlot selskapet bare noen måneder etter at spillet hennes ble sendt ut til verden og ble møtt med blandede tanker fra fansen og et solid, men ikke eksepsjonelt salg. Mange så ut til å tro at dette malte et bilde av problemer hos utvikleren, men en nylig uttalelse så ut til å slå alt det ned.

Nå, i tillegg til denne diskusjonen, har et annet medlem av BioWare-teamet tatt til sosiale medier for å berolige fansen og deres bekymringer om et annet stort prosjekt fra utvikleren, nemlig Mass Effect 4. Det er prosjektdirektør Michael Gamble som har tatt til X for ganske enkelt å legge til den nydelige meldingen om :

"Jeg elsker Mass Effect," før han fortsetter med "Hver uke er en god uke på jobb for meg." Dette er før han tagger inn en produsent og sier "Brennon Holmes knows".

Unødvendig å si, hvis du var bekymret for nylige hendelser og om de påvirker BioWare i større skala eller det kommende Mass Effect -spillet, ser det ut til at du kan hvile rolig for tiden.