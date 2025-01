Rapport: Dragon Age: The Veilguard regissør forlater BioWare

HQ

Corrine Busche, EA/BioWare-veteran og regissør på det nylig utgitte Dragon Age: The Veilguard, forlater angivelig BioWare.

Nyheten er ennå ikke offisielt bekreftet av Busche selv, men bransjeinsider Jeff Grubb bekreftet ryktene i de tidlige morgentimene i morges etter at ulike rapporter om hennes exit begynte å sirkulere.

Han bemerker at dette ikke betyr at BioWares Edmonton-studio stenger, bare at Busche forlater etter mer enn 18 år i selskapet. Dragon Age: The Veilguard er Busches siste og uten tvil viktigste prosjekt, da det trakk opp en av de største samtalene i 2024.

Kritikerne mente at de "våkne" elementene i spillet hadde gått for langt, mens andre bare gledet seg over at de vendte tilbake til Dragon Age nok en gang, og debattene gikk høyt på nettet, og spillet ble anmeldt av mange brukere.