Mass Effect 4 vil ha fotorealistisk grafikk

HQ

Dragon Age: The Veilguard overrasket mange med et design som føltes litt mer tegneserieaktig og nedstrippet enn fotorealistisk. Hvis du leste vår anmeldelse vet du at vi så dette som noe utelukkende positivt, men det hindrer oss ikke i å lure på hva fremtiden bringer for Mass Effect 4.

Bare fordi stilen var riktig i et fantasy-eventyr med litt mer utzoomet gameplay, betyr ikke det at den ville fungert like bra i et dystert tredjepersons skytespill med et utpreget rollespilloppsett som Mass Effect. Og det gjør det heller ikke.

Via X svarer Michael Gamble, prosjektdirektør for Mass Effect 4, på et spørsmål om grafikken i det neste Mass Effect og skriver at "Mass Effect er fotorealistisk og vil være det så lenge jeg kjører det". Og med det vet vi det.

I motsetning til Dragon Age: The Veilguard, som utvikles med DICEs Frostbite Engine, skapes Mass Effect 4 med Unreal Engine 5, noe som sikrer at Bioware vil kunne by på et visuelt showpiece.