Mass Effect Legendary Edition avslører de mest illojale figurene og mer

Som forventet solgte Mass Effect-trilogien ganske bra da den ble pusset opp med Mass Effect Legendary Edition i mai, så det var ganske kult da EA ga oss interessant informasjon om spillernes valg to måneder senere. Derfor er det veldig hyggelig å få enda mer nå.

Bioware har jo tross alt ikke tenkt å la N7 Day forbi uten mye snadder, og blant disse er en ny oversikt som avslører hvilke valg som er mest populære i Mass Effect Legendary Edition. Denne gangen får vi blant annet vite at to av tre spilte som den samme Shepard-en gjennom minst to av spillene, at de aller fleste endrer Shepard sitt fornavn, at Mordin er den som færrest får lojaliteten til, hvilke vanskelighetsgrader som er mest populære, hva folk velger i slutten av Mass Effect 3 og at jeg tydeligvis misliker Citadel-rådet mer enn de fleste...

Hvilken informasjon synes du er mest interessant, og hvilke deler er du en del av minoriteten?