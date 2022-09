Masse Diablo IV-gameplay har også blitt lekket

HQ

Slik situasjonen er nå, ville vi nesten ikke bli overrasket om Half-Life 3 dukker opp et sted på internett, for de siste 24 timene har det vært store lekkasjer, deriblant masse fra GTA VI. En annen kommer fra et annet av de store amerikanske studioene, nemlig Blizzard, med over 40 minutter lekket gameplay fra Diablo IV.

Denne lekkasjen kom via et innlegg på Reddits r/GamingLeaksAndRumours-underforum, hvor en lenke inneholder to videoer ment for internt bruk på totalt 43 minutter som viser ulike oppdragsseksjoner, uferdige scenarier og masse gameplay, alt i 4K-oppløsning. Videoene viser nærkamper og forskjellige skapninger som utfører en slags demonisk magi.

Diablo IV er planlagt utgitt i 2023.