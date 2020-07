Masser av Metal Gear Solid-musikk nå tilgjengelig på Spotify

Du ser på Annonser

Konami of Europe har nylig annonsert på Twitter at et stort utvalg av den offisielle musikken fra Metal Gear Solid-spillene har blitt lagt ut på Spotify.

Dette inkluderer blant annet "Metal Gear 20th Anniversary - Metal Gear Music Collection" og "Metal Gear 25th Anniversary - Metal Gear Music Selection". Også offisielle soundtracks fra Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Rising: Revengeance, Metal Gear Survive og Metal Gear Solic V: The Phantom Pain er blitt lagt til.

Photo: Konami

