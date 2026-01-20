Massevis av Fable konseptkunst lekket ut i forkant av denne ukens presentasjon

HQ

I overmorgen er det tid for årets første store strømmede spillbegivenhet når Microsoft kjører sin årlige Xbox Developer Direct. Denne gangen blir det en dobbel dose britiske spill, ettersom Playground Games er klare til å vise frem ikke bare Forza Horizon 6, men også Fable.

Begge spillene er planlagt utgitt i 2026 for å markere 25-årsjubileet for Xbox (og Halo-serien). I påvente av dette har MP1st klart å få tak i en ganske betydelig mengde konseptbilder fra Fable fra en tidligere Playground Games-ansatt. Siden dette bare er konseptbilder og personen ikke lenger jobber der, er det ikke gitt at alle viser steder du vil støte på under dine eventyr i Albion. De fleste av dem vil imidlertid sannsynligvis komme med i det ferdige produktet, og gangsterhulen Bloodstone (fra Fable II) dukker opp en kort stund, noe som tydelig indikerer at byen vil bli inkludert i spillet.

Besøk artikkelen på lenken over for å sjekke ut alle bildene og kanskje skaffe deg et fint bakgrunnsbilde. I Bluesky-innlegget nedenfor kan du se et utvalg av dem.