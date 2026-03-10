Master Chief-stemmeskuespilleren kritiserer Det hvite hus for å bruke stemmen hans i "motbydelig og barnslig krigsporno"

HQ

Det hvite hus' liberale bruk av spillikonografi for å promotere kriger, ICE og alt som regjeringen ønsker skal se kult ut, har allerede ført til at de har havnet i juridiske problemer. Nintendo valgte å saksøke den amerikanske regjeringen, hovedsakelig på grunn av Trump-tollene, men at Pokémon Pokopias tittelside ble redesignet for å promotere krigen i Iran, kan ikke ha hjulpet det japanske selskapets forhold til Det hvite hus.

Nylig ble Master Chiefs likhet og stemme brukt i en video som Det hvite hus promoterte på sosiale medier, igjen for å promotere konflikten i Iran. Master Chiefs stemmeskuespiller, Steve Downes, gikk i helgen ut og presiserte at han ikke var involvert i videoen, og at stemmen hans heller ikke ble brukt med hans samtykke.

"Jeg har blitt oppmerksom på at det sirkulerer minst én propagandavideo som enten er produsert eller i det minste godkjent av Det hvite hus, som bruker bilder av Master Chief og bruker stemmen min til å støtte krigen i Iran", begynte Downes. "Jeg har ikke deltatt i eller blitt konsultert, og jeg støtter heller ikke bruken av stemmen min i denne videoen, eller budskapet den formidler."

"Jeg krever at produsentene av denne motbydelige og barnslige krigspornoen fjerner stemmen min umiddelbart," avslutter Downes. I skrivende stund ligger videoen fortsatt ute, sammen med andre videospillbaserte hyllester til krigen, med titler som Grand Theft Auto: San Andreas og Call of Duty.