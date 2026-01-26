Master Chiefs stemmeskuespiller: "Høvdingen ble presset i feil retning i Halo 5"

HQ

De fleste er enige om at Bungies Halo-titler er mesterverk, men da 343 Industries (som nå heter Halo Studios) tok over, lagde de først Halo 4, som fikk en del kritikk for sine kjedelige nye fiender og for å låne for mye fra Call of Duty. Da det var tid for Halo 5: Guardians, forsøkte de nok en gang å revitalisere konseptet, blant annet ved å bytte ut Master Chief.

I stedet hentet de inn en ny spartansk kriger fra ingensteds, kalt Locke, som vi plutselig skulle heie på i jakten på Master Chief, som i stedet hadde dratt ut på sine egne eventyr. Men markedsføringen var tvetydig, og det var langt fra alle som likte den nye retningen. En av kritikerne var Steve Downes, Master Chiefs ikoniske stemmeskuespiller.

I helgen holdt han en Q&A hvor han svarte på flere spørsmål, og han kom blant annet inn på Master Chiefs femte eventyr da han ble spurt om anledninger hvor det hadde vært spesielt utfordrende å spille karakteren:

"Det jeg kommer til å tenke på da vi gjorde Halo 5: Guardians."

Downes forklarte at han følte at 343 Industries ikke var helt på rett spor med sin markedsføringsvinkel, og følte også at de tok karakteren i en retning som ikke passet ham :

"Vi gjorde også separate økter som endte opp med å være promoer og trailere for å markedsføre Halo 5. Og som mange av dere vet, fikk disse historiene, disse trailerne deg til å tro én ting, mens det faktisk var en annen ting i selve spillet.

Og jeg visste det på en måte da vi gjorde det, og følte at høvdingen kanskje ble presset i en retning som jeg ikke følte var helt riktig. Så det ble en litt større utfordring enn jeg var vant til å prøve å finne en måte å gjøre regissøren fornøyd på og samtidig være tro mot karakteren."

Er du enig med Downes, og reagerte du på at Master Chief kanskje ikke var fullt så overbevisende som han pleier å være i dette noe kontroversielle eventyret?