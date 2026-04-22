Han har kanskje ikke rockestjernepersonligheten til Hideo Kajima eller Hideki Kamiya; han fortjener kanskje ikke den nesten universelle respekten som gis til folk som Miyamoto og Todd Howard, men jeg mener Peter Molyneux fortjener en plass på pallen blant de mest innflytelsesrike spillskaperne der ute. Molyneux har vært en hack for noen, en visjonær for andre, og han har vært et samtaleemne i flere tiår. Spillene hans lover så mye, ideene hans er så ville og unike at det er vanskelig å ikke sette pris på de høye ambisjonene, selv om sluttresultatet ikke klarer å leve opp til dem. Molyneux' måte å skape spill på minner meg litt om Argos, på en måte. Den britiske butikken spurte om vi ville ha en ny, helt unik måte å handle på, og selv om de fleste sa nei, satte vi pris på innsatsen. "Vil du ha et spill der du kan gjøre alt?" spør Molyneux ofte. Skeptikerne blant oss rister på hodet og vet at det sannsynligvis er umulig, men det er alltid noen få som våger å drømme.

Masters of Albion - Molyneux' antatt siste spill - følger i stor grad denne stilen. Det er et gudespill, men det er ikke bare et gudespill, for det legger inn dypere bystyring, lar deg besette alt og alle for å utforske verden på bakkenivå, lar deg lage de mest motbydelige eller velsmakende paier og smørbrød som en del av verdenen din, slenge rundt med gjenstander og skyte lys fra fingertuppene dine. Det er mye, for å si det enkelt. Masters of Albion virker som om det tok Crimson Desert-tilnærmingen til spillingen sin, bare med en brøkdel av budsjettet. Det er en følelse av at alle bare sa "ja, hvorfor ikke?" når en ny idé ble lagt frem. Det er risikabelt, men i disse dager føles det som om det er verdt å leke litt farlig.

Denne eklektiske blandingen av mekanikk gjør Masters of Albion litt uoversiktlig. Samtidig gir dosen av raritet som oppstår når du lager din egen rottepai eller løper rundt som en kylling i noen minutter, en følelse av at du spiller et spill som bare Molyneux og hans team av veteraner hos 22cans kunne ha funnet på. Humoren i Masters of Albion vil også være kjent for spillere av eldre Molyneux-spill, og Fable-fans vil elske at kyllingsparkingen er tilbake før Xbox vender tilbake til Albion senere i år.

Når du starter eventyret ditt i Masters of Albion, er de fleste av de sprøeste og rareste tingene utilgjengelige for deg. Du kan kanskje heve øyenbrynet over størrelsen på bosetningen du får først, med tanke på at det i beste fall er en liten grend. Men zoomer du ut, vil du se at det er en stor verden der ute som du kan utforske og til slutt kontrollere med din massive hånd. Mye av utforskningen og progresjonen i Masters of Albion er knyttet til spillets historie, en villedende spennende fortelling som klarte å trekke meg inn. Du får vanligvis ikke en så sentral fortelling fra denne typen spill, og selv om den ofte kommer i bakgrunnen slik at du kan drive byen din som normalt, er det en karakter i verdenen som går utover det forenklede fantasy-designet, som får deg til å tikke over dag etter dag for noe annet enn bare å se byen din bli litt mer optimalisert.

Det kan faktisk være ganske tidkrevende å oppgradere og etablere bosetningene dine. Masters of Albion er veldig avhengig av at du skaffer penger, og for å gjøre det må du fylle ut bestillinger fra ekspedisjonen. Det kan for eksempel komme inn en forespørsel om 20 paier eller 15 smørbrød. Jo flere ingredienser du legger i, jo mer kompleks blir oppskriften, og jo mer ressurser trenger du. Det er flere faktorer som spiller inn senere, spesielt når du møter høytstående medlemmer av samfunnet, men selv i de tidlige stadiene kan det ta lang tid å få nok penger til å kjøpe oppgraderingene og bygge bygningene du trenger. Det er gøy å bygge så mange soverom i ett hus, eller å ha et ballistavindu, men når du må vente i flere minutter på å øke inntekten din, mister det litt av sin tiltrekningskraft. Det finnes en måte å fremskynde arbeidet mellom gårdene, møllene, gruvene, fabrikkene osv. Du klikker og holder på en bygning og ser hvordan ressursene samles inn i et raskt tempo. Dette fungerer imidlertid bare på én bygning om gangen, og du kan ikke bare øke hastigheten på alt for å få inntekter raskt. Masters of Albion er av den gamle skolen når det gjelder å ikke gi spillerne øyeblikkelige belønninger, men det føles bare til skade for seg selv, ettersom det holder de gode tingene tilbake. Kanskje en sandkassemodus ville vært velkommen, slik at du bare kan rote rundt og virkelig føle deg som en gud i gudespillet ditt.

Mens jeg trykket den magiske fingeren min ned på en gård for å få fart på hveteinnhøstingen, la jeg snart merke til hvor skranglete noen av håndkontrollene er i Masters of Albion. Det er vanskelig å ikke plukke opp en person første gang du vil øke hastigheten på en bygning, og det kan være en skikkelig plage å ta tak i ressurser fra bakken eller gjenstander for å kaste på fiender. Et spesielt puslespill der jeg måtte bytte ut rytmiske steiner for å danne et perfekt mønster, viste seg å være utrolig frustrerende, mest fordi steinene måtte kastes halvveis over kartet hvis jeg ville flytte dem, slik at de ikke bare ville sette seg på samme sted. Det kan få deg til å ønske å bruke mer tid på å besette helter, skapninger og arbeidere, men under et mikroskop ser du at Masters of Albion noen steder ser ut som om det ble utgitt for ti eller tjue år siden. Spillets generelle utseende er ganske grovt i kantene, selv om det bærer mye sjarm.

22cans opererer ikke med et massivt budsjett her, og så noen feil kan selvfølgelig tilgis, men brukergrensesnittet ser fortsatt ganske grunnleggende ut, det hakker på steder, og animasjonen er så enkel at jeg ofte tror jeg spiller en teknisk demo i stedet for en full utgivelse. Du kan argumentere for at et år til i ovnen kunne ha fått dette spillet til å se og føles så bra ut som det vil, men jeg tror innen da ville vi ha sett femten flere mekanikker lagt til uten grunn, i stedet for at utviklerne polerer det de allerede har.

Når det snubler, faller det flatt på ansiktet, men når Masters of Albion lykkes, minner det deg på hvorfor Molyneux fortsatt er i bransjen etter all denne tiden. Det har en kvalitet som gjør at du kan overse mange av de mest åpenbare feilene, en humor som minner deg om første gang du spilte Fable, og en unik, ambisiøs tilnærming til en sjanger vi ikke ser nok av i disse dager (bortsett fra det andre nylig utgitte gudespillet Sintopia). Masters of Albion er ingen triumf. Det kommer ikke til å slå Fable ned til å bli Molyneux' nye arvedefinerende spill, men det etterlater absolutt sitt inntrykk. For meg var det mer bra enn dårlig, for jeg ser med glede tilbake på den tiden da jeg ga langfingeren til alle arbeidere som skuffet meg.