Masters of Albion utviklerne reagerer allerede på tilbakemeldinger fra spillerne, og jobber med feilene fra lanseringsdagen

Selv med en guds krefter til fingerspissene, er det ikke alltid at et spill kjører perfekt ved lansering. Etter hvert som spillerne dykker inn i 22cans Masters of Albion, støter noen på problemer med ytelse, The Heroes Guild og mer. Utvikleren har allerede gått inn for å si at de hører om disse problemene, og jobber med å fikse dem.

I et nytt innlegg på Steam sier 22cans at forbedring av ytelse og stabilitet er en topp prioritet akkurat nå, og vil være fokus for en ny oppdatering. Vi vet ikke når denne oppdateringen kommer, men vi kan tenke oss ganske skarpt med tanke på at det er en av de viktigste tingene folk klager på akkurat nå.

Nikkingen til The Heroes Guild kommer fra spillere som finner det for raskt i sine gjennomspillinger. Det anbefales at du inntil videre bare laster inn dagen før du kjøpte og bygde den, slik at du kan ansette helter på det tidspunktet du er ment å gjøre det i spillets tidlige stadier. Det er kanskje ikke så bra for spillere som ønsker å gjøre flere gjennomkjøringer i fremtiden, men det er en annen prioritet for en løsning.

Hvis du er på gjerdet om Masters of Albion selv, kan du sjekke ut vår fulle gjennomgang av spillet her for noen flere detaljer.