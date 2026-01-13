Masters of Albion"kulminasjonen" av Peter Molyneux' livsverk, lanseres i april

HQ

Vi har ventet i spenning på mer informasjon om det kommende Masters of Albion, mest på grunn av det faktum at prosjektet er kreativt ledet av den kontroversielle videospillveteranen Peter Molyneux. En gang kjent som faren til Fable under sin tid på Lionhead, gikk utvikleren gjennom en periode med skuffende fans i Godus -æraen til det nåværende studioet 22cans, alt etter at spillet fikk mange års utvikling og Kickstarter-støtte, men deretter aldri ble lansert ...

Nå ønsker Molyneux å komme tilbake i rampelyset, ettersom prosjektet han har jobbet med i lang tid er klart til å bli lagt i hendene på fansen. Det er bekreftet at Masters of Albion kommer til PC via Steam så snart som 22. april, med lansering kl. 18:00 BST/19:00 CEST.

For å markere denne utviklingen har en ny trailer for spillet blitt delt, som du kan se nedenfor, i tillegg til at Molyneux også har delt litt mer informasjon om Masters of Albion.

HQ

I en pressemelding uttrykker skaperen "Masters of Albion er kulminasjonen av mitt livsverk, et spill som skylder så mye til titler som Dungeon Keeper, Black & White og Fable. Det er et helt unikt spill som vi håper vil begeistre spillerne, et spill som bringer God Games inn i det moderne spillandskapet og setter sjangeren tilbake på kartet."

I Masters of Albion vil spillerne kunne forme verden ovenfra som en gud eller til fots i form av besatte helter, arbeidere, dyr og mye mer. Det vil være en bygge- og skapelsespakke på plass, guddommelige krefter du kan bruke til din fordel, en verden du kan vandre fritt rundt i som inneholder hemmeligheter og oppdrag som kan fullføres, og når natten faller på, ansvaret for å forsvare landet mot de ondskapsfulle skapningene som dukker opp.

Mens vi sannsynligvis vil se og høre mer fra Masters of Albion når lanseringen nærmer seg, kan du se en skifer av bilder av spillet nedenfor.