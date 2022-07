Matchpoint - Tennis Championships

HQ

Med Casper Ruuds finale mot Rafael Nadal i Roland-Garros tidligere i sommer tok tennisinteressen her til lands et nytt steg oppover. Med «vår mann» som verdens 6. beste rangerte spiller i en av verdens største idretter er det naturlig at interessen øker, og da passer det jo fint at det de senere årene har kommet flere og flere tennisspill som Tennis World Tour og AO International Tennis. Nå har også australske Torus Games kastet seg inn i ringen med sitt Matchpoint. Spørsmålet er om det tilbringer noe som helst nytt?

Før kamp ser Matchpoint helt ok ut egentlig.

Dessverre må jeg nok allerede nå si at svaret er nei. Det finnes ikke en eneste ting i Matchpoint som jeg ikke har sett hos de to tidligere nevnte konkurrentene, og det hele virker som en Wish-kopi av disse, men alt er ikke helt mørkt for spillet selv om det ikke gir meg noe nytt. Grafikken i filmsekvensene er nemlig bra. Faktisk er grafikken på grensen til meget bra. Dessverre er dette kun i disse delene av spillet, og ikke når jeg faktisk styrer spilleren.

Presentasjonen er heller ikke noe å skrive hjem om. Et lite oversiktsbilde før kampene med nærbilder av spillerne er stort sett det du får, men selv om du vinner en turnering er det ingen form for seremoni eller lignende, og turneringer er noe du kommer til å vinne mye av...

... men hvorfor ser Casper Ruud mer ut som Magnus Carlsen?

Vanskelighetsgraden i Matchpoint er nemlig ikke bra. På selv det vanskeligste nivået er det ingen problemer for meg, en veldig gjennomsnittlig videospilltennisspiller, å vinne kampene 6-0, 6-0 i to strake sett for eksempel, og på tross av at min spiller har langt lavere attributter enn motstanderen. Der hvor spill som AO Tennis kan være ekstremt utfordrende å i det hele tatt treffe ballen innenfor banens grenser er det i Matchpoint nesten vanskeligere å bomme enn å treffe. Jeg kan holde inn knappen så lenge jeg bare vil for å slå så hardt som mulig, hvor i andre tennisspill det ville blitt bom på timingen og ballen ville gått veggimellom. De AI-styrte spillerne er heller ikke særlig gode til å justere seg etter spillet ditt. Det blir rett og slett altfor arkadeaktig for meg i alle fall.

På lydsiden leverer spillet på samme nivå som resten, langt under pari. Musikken i menyen funker sikkert for noen, men for min del blir den for kjedelig og bærer preg av et lavt budsjett. Kommentatoren under kampene er rett og slett så dårlig at jeg måtte skru av den for å i det hele tatt kunne spille videre nok til å skrive denne anmeldelsen, og lyden på spilleres rop virker kunstig. Litt positivt er det riktignok at de har fått til lyden av selve ballen mot underlag og racket ganske så godt, men det er også det hele.

Etter første kamp er spillet altfor lett.

Når vi er inne på budsjett kan jeg også nevne at det ikke er stort som stemmer med virkeligheten. Det er noen kjente navn med som blant annet Casper Ruud, men han og de andre ser ikke ut som seg selv i det hele tatt. Turneringer har generiske navn som French Grand Masters i stedet for French Open, og The London Grand i stedet for Wimbledon. Det skaper absolutt ingen gjenkjennelighet, og gjør det hele langt mindre attraktivt i en ellers så kjedelig og monoton karrieremodus.

Oppsummert så er ikke Matchpoint verdt pengene i det hele tatt, og dette på tross av at det kommer gratis til Game Pass. Har du ikke Game Pass kan du allikevel laste ned en gratis demo av spillet på alle plattformer. Jeg har en venn som kommenterer blant annet tennis for Eurosport som gledet seg veldig til et nytt tennisspill, og jeg gruer meg til å fortelle ham at dette er det bare å stå over. Spill AO International Tennis eller Tennis World Tour i stedet.