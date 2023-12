Matt Reeves' Arkham Asylum-serie utspiller seg i DCU

HQ

Så sent som i går rapporterte vi at Suicide Squad: Kill the Justice League ikke ville være slutten på Arkham-universet når det gjelder videospill. Nå har James Gunn gitt oss mer informasjon om alt som har med Arkham å gjøre i Threads.

Som svar på en bruker som spurte om vi ville få se flere spin-offs fra Matt Reeves i hans eget Batverse svarte Gunn at Arkham-serien vil være en del av DCU. "Vi elsker Matt som regissør og produsent, så han kommer til å produsere historier både innenfor sitt eget Batman-univers og innenfor DCU", presiserte han.

I tillegg til å jobbe med en Arkham Asylum-serie, skal Reeves også gi oss en spin-off kalt The Penguin neste år. Det finnes foreløpig ingen utgivelsesdato for Arkham Asylum-serien, men det er sannsynlig at vi får høre mer om den i 2025.