Matthew McConaughey dukker opp i sin første hovedrolle på mange år i Apple TV+s The Lost Bus

Apple Det virker som om han har hatt et flørtende forhold til ild i det siste. Ikke bare kan vi se frem til pyroman-dramaet Smoke senere denne måneden, men like etter kan vi se frem til et drama som dreier seg om en mann som kjører hodestups inn i en dødelig skogbrann.

Dette kommende prosjektet er kjent som The Lost Bus, og det er en film som kommer til Apple TV+ på en ubestemt dato "at a later date". Den handler om en skolebussjåfør som tar den dristige og modige avgjørelsen om å kjøre hodestups inn i en farlig skogbrann i et forsøk på å finne og redde 22 barn og læreren deres fra en dyster skjebne.

Filmen er interessant fordi den har Matthew McConaughey i hovedrollen, en posisjon skuespilleren ikke har fylt på mange år. Det er litt av en tilbakevending til formen for den texanske A-listen, som her spiller sammen med America Ferrera. Captain Phillips regissør Paul Greengrass står også ved roret i denne filmen.

Mens vi venter på mer konkret informasjon om The Lost Bus, kan du se den opprivende teasertraileren nedenfor.