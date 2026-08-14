Matthew McConaughey takket nei til rollen som Joel i «The Last of Us

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Nå som vi har sett Joels historie fortalt i sin helhet i live-action, takket være at den andre sesongen av HBOs «The Last of Us» er trygt i boka, vil mange sannsynligvis være enige i at Pedro Pascal gjorde en god jobb som karakteren, selv om den andre sesongen hadde mange av sine egne utfordringer. Pascals tolkning av Troy Bakers opprinnelige fremføring av karakteren skapt av Naughty Dog er uten tvil et av høydepunktene i serien, men dette var ikke alltid forutbestemt.

I podcasten «Happy Sad Confused», der han snakket om sin nyeste film, «The Rivals of Amziah King», fortalte Matthew McConaughey at han opprinnelig ble tilbudt rollen som Joel i «The Last of Us», men valgte å takke nei fordi det ikke var riktig tidspunkt for ham.

«Jeg spilte egentlig ikke på det tidspunktet. Det var da jeg holdt mer på med å skrive og så på lederroller i livet. Det var virkelig bra. Jeg var spent. Rett meg hvis jeg tar feil – jeg ser ikke så mye på TV – men vi klarte et skikkelig kupp med *True Detective* på en tid da serier ikke var noe skuespillere som meg selv eller Woody Harrelson ville hoppe på og gjøre. Den ble en virkelig stor suksess. The Last of Us var virkelig bra... men det var ikke noe for meg på den tiden.»

Siden Joel er fra Texas, gir det mening å velge den kanskje mest ikoniske skuespilleren fra Texas. Selv om det sikkert hadde vært et interessant rollevalg som ga en annerledes tolkning av rollen, vil mange i ettertid sannsynligvis være enige i at Pascal håndterte rollen effektivt.