Max Verstappen klatrer fra P17 til P1 i et uforglemmelig Brasil GP

Max Verstappen har oppnådd en heroisk seier i Brasil Grand Prix på søndag, noe som bringer ham nærmere seieren og hans fjerde VM-tittel på fire år på rad. Han vant i Sao Paulo, mens forfølgeren Lando Narris endte på sjetteplass, 62 poeng bak nederlenderen, med bare tre løp igjen.

Det er ikke bare det faktum at han vant, men hvordan han vant: Verstappen startet løpet i P17 etter å ha blitt straffet i kvalifiseringsøkten, men bare i løpet av den første runden hadde han klatret til P11.

"Jeg var selvfølgelig veldig frustrert over kvalifiseringen, sa Verstappen. "Men vi prøvde å bruke det som en god motivasjon i løpet. Heldigvis fikk vi en god start og derfra og utover hadde vi en veldig god følelse i bilen.

Verstappen var heldig og rivalene var uheldige, med tøffe værforhold som forårsaket krasjer for Carlos Sainz og Franco Colapinto, men ReBull-føreren viste også sitt talent og tapperhet for å ta tilbake topplasseringen med alt mot. Esteban Ocon og Pierre Gasly endte på andre- og tredjeplass, en flott helg for Alpine.