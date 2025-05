Max Verstappen vinner i Emilia-Romagna, men hvor langt er han fra McLaren-guttene?

HQ

Max Verstappen har tatt sin andre seier i Formel 1-sesongen 2025 i Emilia-Romagna. Sesongen hadde ikke startet bra for den firedobbelte verdensmesteren og for Red Bull, da de dominerte løp etter løp med en gjennombruddsprestasjon fra Oscar Piastri, som ble nummer tre i Italia.

Verstappen har vunnet to løp nå, Emilia-Romagna og Japan, og har to pallplasser, andreplasser i Saudi-Arabia og Australia. Han ligger imidlertid fortsatt bak McLaren-førerne i førersammendraget. Hvor mye?

Formel 1-førerens stilling etter Emilia-Romagna



Oscar Piastri (McLaren) - 146 poeng



Lando Norris (McLaren) - 133 poeng



Max Verstappen (Red Bull) - 124 poeng



Geroge Russell (Mercedes) - 99 poeng



Charles Leclerc (Ferrari) - 61 poeng



Lewis Hamilton (Ferrari) - 53 poeng



22 poeng, det er avstanden mellom Verstappen og Piastri i førersammendraget. Det er fortsatt mange Grand Prix som skal spilles, og ting kan endre seg, så nå blir det interessant å se hvordan de to McLaren-ene vil samarbeide for å nekte Verstappen (eller Russell, som ikke er så langt bak) en sjanse. Vi får se snart nok i et av årets vanskeligste løp, Monaco, like ikonisk som det er kontroversielt.