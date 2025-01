Mbappé forklarer hva som har endret seg, og sier han føler "han kan gjøre det bedre"

HQ

Kylian Mbappé ble sterkt kritisert av Real Madrid-fansen da han, etter å ha ventet så lenge på å komme til klubben, ikke presterte så høyt som de hadde forventet, blant annet ved å bomme på straffer. Nå har vinden snudd, og han har blitt lagets toppscorer, og forrige helg var han nær sitt første hat-trick i klubben.

På pressekonferansen før morgendagens Champions League-kamp mot RB Salzburg snakket Mbappé om hva de "vanskelige øyeblikkene" betydde for ham. "Det er mer mentalt, å fortelle meg selv at nå må jeg gjøre mer. Jeg hadde det bra fysisk og med gruppen, men jeg visste at jeg måtte gjøre mer. Jeg måtte endre situasjonen, for jeg kom ikke hit for å spille dårlig. Nå må jeg fortsette, for det er enkelt å spille bra i en måned, og i Real Madrid må du alltid spille bra."

Han avviste også en reporters spørsmål om at han var "sjenert" i begynnelsen av sesongen: "Jeg har aldri vært en sjenert spiller, men når du kommer til et lag som Real Madrid, som vant alt forrige sesong, må du komme med ydmykhet", og hevdet at "Jeg kan ikke komme hit og kreve 'send meg ballen', det er ikke slik fotball fungerer".

"Jeg håper min beste kamp er i morgen. Jeg spilte bra mot Las Palmas, men jeg har en følelse av at jeg kan gjøre det bedre, for jeg har det i beina", sier han. Hvis Real Madrid ønsker å sikre seg kvalifisering til neste runde i Champions League, trenger de mål mer enn noen gang: De ligger på 20. plass, bare fire plasser over eliminering...