Mbappé blir endelig den lederen Real Madrid-fansen hadde ønsket seg fra starten av

Real Madrids dramatiske situasjon for en uke siden, med 5-2-tapet mot FC Barcelona i den spanske supercupfinalen, har blitt snudd på hodet denne uken. Den hvite klubben slo Las Palmas 4-1 på Bernabéu, med Mbappés beste kamp så langt, og har sikret seg førsteplassen i den hjemlige ligaen - sju poeng foran Barcelona.

Gårsdagens kamp startet på en sjokkerende måte, da Las Palmas scoret det første 26 sekunder etter start. Madrid reagerte imidlertid raskt, og 12 minutter senere utlignet Mbappé på straffespark. Denne gangen mislyktes han ikke.

Mbappé scoret et mål til og assisterte et til. Han kunne ha scoret sitt første hat-trick, men målet ble annullert av VAR. Totalt fikk Real Madrid tre mål annullert på grunn av offside i går.

Den franske spilleren, som for noen måneder siden var hovedpersonen i så mange sensasjonsoppslag på grunn av lavere prestasjoner enn forventet i klubben, har snudd situasjonen og er nå nest toppscorer i LaLiga etter Lewandowski, og hylles som lagets leder, noe han også beviste i de to tidligere kampene i uken, inkludert Clásico.

LaLiga skifter ledelse etter at Barça og Atleti snubler

Etter at alle lagene har spilt like mange kamper, leder Real Madrid LaLiga for første gang denne sesongen. Atlético de Madrid var "vintermester" i forrige uke, men de tapte mot Leganés lørdag, mens Barcelona fikk 1-1 mot Getafe, og tapte terreng etter bare å ha tatt 6 av 24 poeng på de siste 8 kampene.



