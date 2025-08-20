Mbappé trengte bare én kamp for å forbedre Real Madrids statistikk fra i fjor på ett viktig område

HQ

Kylian Mbappé scoret vinnermålet i Xabi Alonsos første kamp som Real Madrid-manager i LaLiga, mot Osasuna. Det var et straffesparkmål, men til tross for det korte resultatet dominerte Madrid spillet, ballbesittelsen og sjansene. Blant disse var det Kylian Mbappé som briljerte mest, med 6 skudd, 42 av 47 vellykkede pasninger og 8 vellykkede driblinger på 12 forsøk.

Det er hans beste dribleprestasjon siden han kom til Real Madrid. Og etter bare én kamp har han allerede forbedret den beste karakteren fra hele Real Madrids sesong i fjor: Vinícius Jr. var den spilleren fra laget som gjorde flest vellykkede driblinger i fjor ... og ikke mer enn syv, ifølge Marca. Mbappé overgikk ham allerede i sesongens første kamp, mens Vinícius bare lyktes med én vellykket dribling mot Osasuna.

Til tross for at Mbappé kun scoret på straffe, etterlot han et veldig godt inntrykk i sin første kamp med nummer 10 på ryggen. Defensivt gjorde også Dean Huijsen og Álvaro Carreras et godt førsteinntrykk på Bernabéu. Det føltes som om laget hadde mye mer kontroll på kampen enn de fleste kampene forrige sesong. Hvis bare Vinícius var like inspirert som Mbappé har vært i det siste...