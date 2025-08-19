Vinícius Jr. og Real Madrid er uenige om lønnen hans ved en kontraktsforlengelse

HQ

Vinícius Jr. sin tilstedeværelse som Real Madrid-stjerne ble satt spørsmålstegn ved forrige sesong, da Kylian Mbappé kom til laget og, til tross for en treg start, endte opp som toppscorer i LaLiga og Golden Boot i Europa. I mellomtiden gikk Vinícius' prestasjoner ned etter Ballon d'Or-debaclet.

Hva som skjer i år er det ingen som vet, men det har blitt rapportert flere ganger at forholdet mellom klubben og spilleren ikke er på sitt beste, i hvert fall ikke når det gjelder kontrakten hans. Brasilianeren har kontrakt ut 2027, og selv om han etter alt å dømme fortsatt ønsker å bli i Real Madrid, og har avvist rekordtilbud fra Saudi-Arabia, er han uenig med klubben om lønnen sin, og forhandlingene om en kontraktsforlengelse til 2030 står i stampe.

De siste oppdateringene kommer fra ESPN, hvis kilder sier at klubben tilbød en lønn på 20 millioner euro per sesong (opp fra de 17 millionene han tjener nå, inkludert bonuser). Spilleragentene ba imidlertid om nesten 50 % mer: 20 millioner euro fast per sesong, pluss variabler som ville økt til 30 millioner euro.

Etter at forhandlingene har gått i stå, har spillerens agenter valgt å vente og se hvordan sesongen 2025-26 utvikler seg og hvor mye han teller for Xabi Alonsos planer. Ifølge ESPN var Alonso nær ved å sette Vinícius på benken i klubb-VM-kampen mot PSG, men ombestemte seg da Trent Alexander-Arnold trakk seg med skade bare timer før kampen.

