McEnroe og Wilander mener Alcaraz og Sinner er bedre enn Nadal og Federer på sitt beste

Forrige søndag ble Roland Garros-finalen historisk som den lengste noensinne, på 5 timer og 29 minutter (den forrige rekorden var 4 timer og 48 minutter i 1982), da Carlos Alcaraz reddet tre matchballer og presset kampen til et femte sett og super tie-break, der han slo en overrasket Jannik Sinner.

Tre av de fem settene gikk til tiebreak, og ingen av dem dominerte kampen fullstendig, med en genuin følelse av at det kunne gå begge veier før den siste tiebreaken, og mange anser det som den beste Roland Garros-finalen noensinne, eller kanskje den beste herresinglefinalen siden Wimbledon 2008 med Nadal og Federer, om ikke bedre.

Noen veteraner mener Alcaraz og Sinner har et bedre nivå enn den beste Rafa Nadal. John McEnroe, sju ganger Grand Slam-vinner (nummer to i Roland Garros i 1984), sier på TNT Sports "De vil være favoritter til å slå Nadal på sitt beste". Amerikaneren tror ingen av dem kommer til å vinne 20 eller 24 Grand Slams, for det er veldig vanskelig å nå, "men med disse to er det som å se på NBA og si at ingen kan være bedre enn Michael Jordan. Nivået på tennis akkurat nå er det høyeste jeg noensinne har sett."

En annen tidligere tennisspiller, svenske Mats Wilander, som vant syv Grand Slams, inkludert Roland Garros tre ganger på 1980-tallet, mener også at Alcaraz og Sinner spiller raskere enn Federer og Nadal noen gang har gjort. "De er to av de beste idrettsutøverne som menneskeheten kan produsere, og de er også tennisspillere", sa Wilander på Eurosport.