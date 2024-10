McLaren introduserer verden for W1

HQ

Som vi rapporterte i forrige uke, presenterte superbilprodusenten McLaren i går den neste store bilen i deres performance-serie. Den er kjent som W1 og er etterfølgeren til P1, noe som betyr at vi kan forvente en bil som er veldig rask og kraftig.

I en detaljert pressemelding får vi vite at W1 er en V8-drevet hybrid som yter 928 hk med 233 hk per liter, noe som gjør den til den høyeste effekten fra en McLaren-motor noensinne. Bilen veier 1399 kg og har opptil 1000 kg downforce, blant annet takket være den nye Active Long Tail bakvingen som tilpasser seg den aktuelle situasjonen, og alt dette er nok til å gjøre W1 til "den raskest akselererende og raskeste McLaren med veigodkjenning noensinne".

I tall vil denne superbilen kunne gjøre 0-200 km/t på 5,8 sekunder og 0-300 km/t på 12,7 sekunder, med en maksimal hastighet låst til 350 km/t. Som man kan forvente av en bil med denne typen ytelse, vil den være ganske sjelden og svært kostbar, og McLaren opplyser at bare 399 modeller vil bli produsert (alle er allerede tildelt), og at prisen vil ligge et sted rundt 2 millioner pund per kjøretøy.

Sjekk ut en titt på W1 nedenfor.

