Sent på 90-tallet skapte Steven Spielberg og hans studio, Dreamworks, det første Medal of Honor-spillet. Etter å ha skutt sin imponerende 2. verdenskrigs-film, Saving Private Ryan, ville Spielberg og hans medarbeidere at spillet deres skulle skildre grusomhetene fra andre verdenskrig på en like levende måte som filmen gjorde. Som du kanskje husker inneholdt både Medal of Honor og Saving Private Ryan en nervepirrende skildring av slaget ved "Omaha Beach" hvor tusenvis av soldater mistet livet da de landet på en okkupert del av den franske kysten. Medal of Honor ble en kjempesuksess, og det kom i ettertid 15 andre spill i serien som følge av dette. I 2012 så det dog mørkt ut for serien etter kjempefloppen Medal of Honor: Warfighter, men nå gjør serien et skikkelig comeback.

Respawn Entertainment er blitt satt til å sette i gang IP'en igjen. Da Dreamworks produserte det første Medal of Honor, var det et eksperiment, og Medal of Honor: Above and Beyond går heller ikke den enkle veien, da dette er designet som en VR-opplevelse. Heldigvis kan det merkes at utviklerne har brukt mye tid på å finne ut av hvordan de skal gjøre opplevelsen tilgjengelig for alle og ikke bare den mest hardbarka fansen av VR. Spillet byr på fem overordnede oppdrag og totalt 56 underoppdrag. Spesielt i starten kan disse kapitlene oppleves som veldig korte, og byr på kanskje én annen karakter som snakker med deg eller en kort actionsekvens i et lite område. For å unngå potensiell fare for kvalme tar Respawn Entertainment seg tid til å nøye introdusere spillerne for mekanikkene og særegenhetene ved VR.

Medal of Honor: Above and Beyond demonstrerer VRs styrker helt fra starten av allerede med hovedmenyen, som er blitt implementert som et detaljert rom i militærbasens hovedkvarter. Du kan plukke opp ting og se på dem i hendene, eller du kan prøve ut en god gammeldags skrivemaskin.

Så snart action-delen starter blir du introdusert for en realistisk og intuitiv håndtering av våpen, som tvinger deg til å ta flere ting i betraktning: Hvis du vil lade om, for eksempel, må du ta ut den tomme ammunisjonen og deretter ta opp ny ammunisjon fra beltet ditt og sette det inn i skytevåpenet. Faktisk krever de fleste våpen til og med at du fjerner avfyringspinnen før du kan gå videre til neste trinn.

Denne måten å lade om på vil uten tvil gi deg masser av adrenalin i kamp. Du kan også aktivt bevege deg rundt i de tredimensjonale omgivelsene. Du må for eksempel bevege ditt eget hode for å kikke rundt hjørnet for å unngå å bli skutt av fienden. Det kan bli en smule utmattende med all bevegelsen spillet krever, men i disse tider er det greit med litt ekstra trening, eller hva?

Realisme og intuitive elementer er det masser av i Medal of Honor: Above and Beyond. Eksempelvis når du skal dytte en sprøytenål gjennom ditt eget bryst eller fjerne sikkerhetspinnen fra en granat ved å føre den opp til ansiktet. Den samme innlevelsen får du når du må bruke en metalldetektor til å lete etter miner eller en kikkert til å finne fiendenes posisjon.

Det er selvfølgelig også rail-shooting-sekvenser, hvor du får skyte nazister fra sidevognen på en motorsykkel eller får spille som bestyrer av kanonen på en stridsvogn. Disse delene føles ikke helt realistiske, men til gjengjeld er de underholdende og passer inn i Medal of Honor-franchisen som alltid har hatt et sterkt slektskap til tegneserier og eventyrfilmer som var vanlig på 50 og 60-tallet, som gir en litt naiv gjengivelse av krigens grusomheter.

Selv om sekvensene er underholdende, så understreker de også et av spillets problemer. Virtual Reality virker å være det perfekte kjøretøyet til å transportere spilleren til krigens barbariske virkelighet, men i stedet for å utnytte dette potensialet legger Above and Beyond seg i et mer tegneserie-aktiv univers. Kanskje karakterene ikke ser ekte ut med vilje. Når man har spilt Half-Life: Alyx og Star Wars Squadrons er det litt skuffende. Dialogenes timing er ikke særlig imponerende heller, og karakterenes animasjoner er noe "choppy". Måten motstanderne slipper våpnene på fikk meg til å tenke på det aller første Medal of Honor-spillet noen ganger, og det er ikke akkurat et kompliment i 2020. Noen vil kanskje tenke at det ikke gjør så mye at et sluppet våpen inntar horisontal posisjon og svever ned mot bakken, men i VR er den slags feil meget tydelige, og ødelegger dessverre innlevelsen.

Disse urealistiske elementene er spesielt synd da spillet inneholder dokumentarfilm-elementer som danner et helt annet bilde enn spillet gjør. Å se veteraner snakke om sine personlige opplevelser er en veldig rørende opplevelse, spesielt da du enkelt kan se hva for en følelsesmessig innvirkning disse hendelsene fortsatt har på de intervjuede. Det er synd at det faktiske spillet ikke holder seg til den samme tonen, men la oss innse det: Dette er også et spill for seriens fans som liker spektakulære action-scener, og bare vil ha det gøy med å skyte nazister. Vel, faktisk trenger du ikke nødvendigvis å skyte nazister for å drepe dem, ettersom du også kan bruke kampkniven eller gjenstandene du finner i omgivelsene, som for eksempel en høygaffel eller en kjøkkenkniv.

Som en interaktiv skytebane er Medal of Honor: Above and Beyond meget underholdende. Selv om oppdragene kan stoppe ganske brått, og den filmatiske presentasjonen ikke er helt på høyde med hva Call of Duty-franchisen kan levere, så bringer VR noe spesielt til spillopplevelsen. Offisielt står 1200 personer oppført for å ha jobbet på tittelen, og det kan merkes i den detaljerte spillverden. Er man ikke så godt kjent med VR kan Above and Beyond være litt av en øyenåpner, mens litt mer erfarne VR-fans kanskje vil mene at andre spill har håndtert kontrollene bedre. Å plassere to våpen på hver sin skulder kan være ganske forvirrende, eksempalvis. Å håndtere inventory og det å plukke opp ting kan også føre til små problemer til tider. Spillet kunne trengt litt mer polering, med andre ord.

Above and Beyonds multiplayermodus er en rutinert og underholdende omgang, men når det kommer til å holde spillerne motivert til å spille over lengre tid har det problemer med å leve opp til level-systemene fra moderne skytespill. En morsom online-modus heter Mad Bomber, hvor alle spillerne skal gjemme bomber som de andre så skal finne før de detonerer. Det blir spennende å se om Respawn Entertainment klarer å holde liv i deres multiplayer over lengre tid, og om de kommer til å tilføye flere moduser.

Alt i alt er Medal of Honor: Above and Beyond en verdig tilføyelse til franchisen. Spesielt for nye VR-spillere vil dette være en åpenbaring. Den tegneserie-aktige tonen faller nok ikke i smak hos alle, men dokumentarfilm-elementene er virkelig velfungerende. Dette er aspektet der Above and Beyond skaper en reell verdi ved å skinne lys på den historiske konteksten. Det er også aspektet der ambisjonen som Steven Spielberg og Dreamworks hadde for det aller første Medal of Honor, oppfylles på en imponerende måte.