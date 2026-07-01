Medansvarlig designer for Baldur’s Gate II har allerede takket nei til å lage Baldur’s Gate 4

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James Ohlen, tidligere sjefsdesigner for det nye sci-fi-rollespillet Exodus og sjef for studioet Archetype Entertainment, har lang erfaring med å levere fantastiske videospill. Han var hoveddesigner på Baldur's Gate II, og derfor trodde Hasbro – eieren av Archetype – at han og teamet hans ville passe perfekt til det kommende Baldur's Gate 4.

Ohlen hadde, som han fortalte PC Gamer, andre planer. «Den dagen [Chris Cox, administrerende direktør i Hasbro] skjønte at de ikke kom til å gjøre det, ringte han meg. ‘Hei James, hva sier du til å lage Baldur’s Gate 4?’ Og jeg svarte: ‘Det vil jeg ikke, jeg ville mislykkes, og her er grunnen til at jeg ville mislykkes,» sa han.

«Jeg ville ikke ønsket å konkurrere mot det. Å lage Exodus er vanskelig nok, men å måtte konkurrere mot Baldur's Gate 3? Det ville være galskap,» fortsatte Ohlen og forklarte at Larian virkelig hadde truffet blink med Baldur's Gate III, ikke bare fordi det kom på et perfekt tidspunkt, men også fordi det utnyttet Larions motor på en glimrende måte – en motor som hadde blitt utviklet gjennom flere iterasjoner for å gi den friheten vi så i Baldur's Gate III. «Swen vil alltid være mesteren når det gjelder å lage slike ting. Det er virkelig vanskelig å ta tronen fra ham, rett og slett på grunn av alt – verktøyene, den institusjonelle kunnskapen, teamet,» sa Ohlen.

Så hvis Archetype Entertainment sa nei til oppdraget, og ble spurt for rundt to år siden, hvem mener da Ohlen ville vært perfekt for det? Ifølge ham bør det være noen som er ny og tror de kan gjøre alt annerledes og bedre enn konkurrentene. «Slik var jeg selv den gangen i Baldur's Gate. Jeg tenkte: ‘Alle de andre er elendige, og vi skal knuse dem.’ Det var oss mot alle de andre spillstudioene – vi skulle overgå dem. Og fordi ingen av oss hadde laget spill før, tenkte vi alle: ‘Vi skal gjøre alt annerledes.’ Og noen ganger trenger man det.»