PlayStation forlater Dreams for å fokusere på nytt spill

Jeg er langt fra den eneste som virkelig likte PlayStation 4-eksklusive Dreams da det ble lansert i 2020, men det var aldri noen tvil om at det var et veldig nisjespill sammenlignet med de fleste andre PlayStation Studios-titler. En dedikert kreativ og talentfull fanbase har fortsatt å levere noen virkelig fantastiske kreasjoner de siste tre årene, selv om flertallet sannsynligvis har glemt at spillet i det hele tatt eksisterte i utgangspunktet. Noe som fører oss til i dag.

Media Molecule har annonsert at de vil avslutte sin live-støtte for Dreams etter 1. september for å rette alt fokus på et nytt hemmelig spill det britiske studioet har jobbet med.

Vi kan fortsatt spille, lage, dele og alt annet etter den dagen, men vi får ikke mer innhold eller feilrettinger (bortsett fra potensielt kritiske). Heldigvis kommer det noen siste oppdateringer før den tid. En av de største kommer neste måned når den lovede servermigreringen skjer. Du kan lære hva slags endringer dette fører til i lenken ovenfor.