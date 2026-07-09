Medskaper av «Destiny» har vunnet søksmålet mot Sony og Bungie om kreditering som regissør for « Marathon

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Rettssaken mellom Sony, Bungie og den tidligere utvikleren Christopher Barrett er avsluttet, og dommen er endelig avsagt til fordel for sistnevnte.

Ifølge Barrett i et innlegg på sosiale medier har de tre partene kommet til enighet om at Barrett skal gjeninnsettes i rulleteksten til « Marathon som «original Game Director» for prosjektet, etter at han tidligere ble fjernet fra tittelen da han forlot Bungie etter 25 års tjeneste.

De tre partene har delt en felles uttalelse, der de legger til: «Rettssaken mellom Sony Interactive Entertainment, Bungie og Christopher Barrett er avgjort. I 25 år bidro Barrett til noen av Bungies mest suksessrike spill. Barrett var den opprinnelige spillregissøren for Marathon, og navnet hans er lagt til i spillets rulletekst for å gjenspeile dette.»

Barrett bemerker også at han er «veldig fornøyd» med avtalen som er inngått, og at nå som saken er avklart, kan han «rette oppmerksomheten mot det neste steget i min spillkarriere, og jeg ser frem til det som ligger foran meg.»