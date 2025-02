Mega Man 11 er det mest solgte spillet i hele Frankrike.

HQ

I går rapporterte vi at Resident Evil-serien fortsetter å være ekstremt populær med høyt salg til tross for at det ikke har kommet noe nytt på to år, og det er heller ikke engang annonsert noe nytt.

Nå påpeker Mega Man-fansiden Rockman Corner en annen interessant detalj i Capcoms såkalte Platinum Titles-liste, nemlig at Mega Man 11 nå er oppe i to millioner solgte eksemplarer, noe som gjør det til seriens bestselgende enkeltspill. De nærmeste konkurrentene er Mega Man 2 med 1,51 millioner eksemplarer og Mega Man Legacy Collection med 1,6 millioner eksemplarer.

Mega Man 11 ble utgitt i 2018 og fikk stort sett gode anmeldelser. Det hadde imidlertid ingen reell markedsføring, men har likevel prestert sterkt. Med tanke på de gode resultatene kunne man mistenke at Capcom ville ønske å gi ut en tolvte del også, men dessverre virker Capcom helt uinteressert i sin "blå bomber" annet enn for gjesteopptredener og gjenutgivelser.