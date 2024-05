Megalopolis' trailer etterlater oss med flere spørsmål enn svar

Det er få filmer som har en historie som Francis Ford Coppolas Megalopolis. The Godfather og Apocalypse Now regissøren har planlagt og planlagt for denne filmen helt siden 1977, og etter en rekke avlysninger og forsinkelser bestemte han seg til slutt for å finansiere filmen selv, og den ble nylig innspilt og skal nå ha premiere i år. Den største haken er at den fremdeles ikke ser ut til å være representert av en produksjons- eller distribusjonspartner, og vi vet heller ikke nøyaktig når den har tenkt å debutere på kino, men vi har en teaser-trailer å kikke på som etterlater oss enda mer forvirret enn før vi så den.

Filmens premiss dreier seg i hovedsak om en idealistisk arkitekt som forsøker å gjenoppbygge en ødelagt metropol til en bærekraftig utopi, men møter vanskeligheter med å gjøre det i form av en korrupt borgermester som ikke har noen interesse av å se byen bli en slik.

I hovedrollene ser vi Adam Driver som arkitekten Cesar Caitlina og Giancarlo Esposito som borgermester Franklyn Cicero, men filmen har også en rekke andre store stjerner, deriblant Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voigt, Jason Schwartzmann, Laurence Fishburne og Dustin Hoffman.

Megalopolis Det sies at filmen skal ha premiere i Cannes i år, så forhåpentligvis får vi en fast lanseringsdato på filmen i løpet av de kommende dagene og ukene.