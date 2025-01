Mel Gibson nærmere Passion of the Christ oppfølger

Mel Gibson har delt planer om å starte produksjonen av The Resurrection of the Christ, en oppfølger til 2004-hiten The Passion of the Christ. Under et nylig intervju på Joe Rogans podcast, avslørte Gibson at han og broren, sammen med Randall Wallace, brukte syv år på å skrive det ambisiøse manuset. Filmen vil ta for seg Jesu Kristi oppstandelse, og utforske elementer som englenes fall og reisen til helvete. Gibson er også opptatt av å gjenforene Jim Caviezel i hovedrollen, og vil bruke CGI for å takle skuespillerens aldring. "Det kommer ikke til å bli lett, men jeg skal gjøre et forsøk", sier Gibson.

