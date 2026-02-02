Melania-dokumentaren oppnår nesten perfekt publikumsvurdering hos Rotten Tomatoes, til tross for dårlige kritikker

Det har vært en ganske tøff debut for Melania Trump-dokumentarfilmen, da prosjektet kom på kino og ennå ikke har gjort noe særlig av seg. Den har bare solgt billetter for noen få millioner dollar, og dette er kombinert med mildt sagt dårlige kritikker, der Rotten Tomatoes Tomatometer for øyeblikket ligger på påfallende 10 %. Alt dette peker i retning av at filmen overhodet ikke har falt i smak hos fansen, og likevel har den en nær perfekt publikumsrating på Popcornmeter med hundrevis og hundrevis av toppkarakterer...

Som X-bruker Miles Johnson har lagt merke til, er Melania rangert til 99 % på Popcornmeter, noe som gjør den til et av plattformens "Verified Hot" prosjekter. Det er imidlertid tydeligvis noe uhyggelig på spill under overflaten, ettersom de fleste av de "bekrefte de " brukerne som har vurdert filmen og gitt den en perfekt 5/5 poengsum, ser ut til å være nye kontoer eller roboter, kontoer som ennå ikke har vurdert noen annen film eller prosjekt på plattformen.

Interessant nok ser det samme ut til å gjelde for IMDB, om enn i en mindre innflytelsesrik skala. På det andre ratingnettstedet har Melania en rating på 1,3/10 stjerner, båret av det sannsynligvis mer autentiske publikummet som har registrert tusenvis og atter tusenvis av 1- eller 2-stjernersvurderinger. Men til tross for få vurderinger mellom 3 og 9, er det deretter en stor topp med over 2100 vurderinger som gir filmen 10/10 poeng. Det er mildt sagt merkelig.

Har du sett Melania ennå, og hva synes du i så fall om prosjektet?