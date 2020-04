Meld deg på snart hvis du vil være med i vår 2v2 GS:GO-turnering

Vi er overveldet over hvor mange som allerede har meldt seg på, og vi vil veldig gjerne at enda flere skal være med, så det blir en enda mer episk turnering. Det er en god blanding av nasjonaliteter, og det er vi veldig glade for. For i disse tider er det avgjørende å finne aktiviteter som knytter oss tettere sammen i det virtuelle, og oppleve at vi online kan krysse landegrenser, og bli kjent med hverandre, og naturligvis også delta i litt sunn konkurranse. Derfor tenkte vi at dette er det rette tidspunktet å kjøre igang en ny CS:GO-turnering, som gir deg og en av dine gode CS-venner muligheten til å konkurrere sammen. Nedenfor finner du all informasjon du trenger.

Vi kan med stolthet ønske dere velkommen til vår nye Steelseries 2v2 CS:GO League i samarbeid med Elkjøp.

Vi skal krone mesterne av Gamereactors nye 2v2 CS:GO-turnering i Norden. Ved siden av æren får dere muligheten til å kjempe om førstepremien på 1.000 euro!

Så, ønsker du å la deg forbinde med andre likesinnede spillere på tvers av landegrensene? Vil du gjerne vinne fete premier samtidig med at du spiller ditt favorittspill? Har du noe å bevise? Så ta med din beste Counter-Strike-venn og meld dere på før det er for sent, eller la oss matche deg med en på ditt nivå og med din nasjonalitet. Det er mulig å registrere flere enn to spillere, resten vil da være innbyttere.

Praktisk informasjon

Så til litt praktisk info. Vi opplever at de fleste spørsmålene handler om registreringsprosessen. Her må du være oppmerksom på at du først skal registrere deg selv, og deretter er det mulig å opprette et lag via e-post, eller velge om vi skal matche deg med en annen. Vi har en god beskrivelse av alt det praktisk under "Rules" på turneringssiden, men hvis du fortsatt lurer på noe, så skriv til oss på Discord eller vår mail. 32 grupper utgjør gruppespillet. Vinnerne går videre til Single Bracket-eliminering. Seedingen foregår helt tilfeldig, og du kan lese masse mer og følge alle oppdateringene på turneringssiden.

Vi gleder oss til å se dere på vår online-slagmark!