Meld deg på vår 2v2 CS:GO-turnering og vinn et HyperX Cloud Flight S trådløst headset

Du ser på Annonser

For en stund siden åpnet vi opp for påmeldinger til vår nye 2v2 CS:GO-turnering i samarbeid med HyperX, og nylig forlenget vi faktisk påmeldingsfristen siden det fortsatt velter inn interesserte spillere.

Nå introduserer vi enda en premie, men denne behøver du ikke å vinne turneringen for å slå klørne i. Det eneste du trenger å gjøre er å delta med et kult lagnavn. Du og din lagkamerat har nå muligheten til å vinne et fett HyperX Cloud Flight S trådløst headset. Vi skal dele ut to stykker til ett lag i Norden, og det er både blant de som allerede har meldt seg på og de som melder seg på innen søndag kl. 23:59.

Kriteriet er ganske enkelt, vi velger ut det beste lagnavnet. Det kan være det morsomste, mest intelligente eller laget med de beste ordspillet.

Klikk deg inn på vår turneringsside og meld deg på i dag. Om du har glemt det, så spiller vi om en rekke fete premier, nemlig:

Premier:

1. plassen:





€1000



To HyperX Truly Wireless Bundles (består av Cloud Flight S-headset, Alloy Elite 2-tastatur, Pulsefire Dart-mus og Fury Ultra RGB-musematte)



2. plassen (til begge vinnere):





HyperX Cloud Flight S-headset



Pulsefire Dart-mus



Fury Ultra RGB-musematte



3. plassen (til begge vinnere):





HyperX Cloud Flight S-headset



Vi oppfordrer alle som ønsker å delta å ta en tur innom turneringens Discord, og vi anbefaler alle å notere seg følgende regel:

Du må være minst 13 år for å delta. Deltakere mellom 13 og 16 må ha samtykke fra foreldre. All support foregår via [email protected]