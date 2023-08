Mer av spillet på The First Descendant ble vist frem under Opening Night Live

HQ

Som en del av Opening Night Live har Nexon nettopp vist frem en rekke nye spillsekvenser fra The First Descendant. Traileren ga oss et innblikk i den sentrale konflikten mellom Descendants og de utenomjordiske Vulgus-angriperne, og viser hvordan menneskeheten vil kjempe for å overleve i denne kommende tittelen.

I tillegg til det nye gameplayet avslørte Nexon også at det vil bli en crossplay-beta for spillet i september, og at denne vil være tilgjengelig for alle på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series helt gratis mellom 19. og 25. september.

Når det gjelder den faktiske utgivelsesdatoen for The First Descendant, har det Unreal Engine 5.2-utviklede tredjepersons PvE-spillet fortsatt ingen nøyaktig utgivelsesdato eller -vindu.