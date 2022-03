Mer moro venter i Lost Judgment om tre uker

HQ

Like før lansering kunngjorde Ryu ga Gotoku Studio og Sega at de hadde store fremtidsplaner for Lost Judgment med en drøss av utvidelser. Den gangen sa de at planen var å slippe den mest omfattende i løpet av denne våren, og i motsetning til mange andre klarer de å holde tidsskjemaet i disse tider.

Det japanske studioet forteller at Lost Judgment sin The Kaito Files-utvidelse skal være klar den 28. mars. Da skal vi som kjent få spille som Kaito, og man kan trygt si at han har noen spesielle egenskaper i forhold til Yagami. Blant annet skal han visstnok ikke bare kunne bruke øynene og ørene for å finne spor, men også nesen sin i langt større grad. Siden å stikke nesen sin i problemer ofte kan føre til slåsskamper i dette universet har Kaito også to spesielle kampstiler å velge mellom. Slikt kommer godt med siden historien handler om å finne Mikiko, en eks-kjæreste som forsvant på mystisk vis og har etterlatt seg det som tilsynelatende er sønnen til Kaito.

Nærmere informasjon om alt dette skal avsløres "snart".