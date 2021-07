Mer om Apex Legends: Emergence annonsert i trailer

Allerede på mandag ble vi introdusert for den nye Apex Legends-karakteren Seer, men fikk samtidig beskjed om at nærmere informasjon om Emergence-sesongen ville komme på torsdag. Som sagt - som gjort.

Selv om Respawn i kjent stil er vage med spesifikke detaljer i den første traileren til en ny sesong er det ingen tvil om at World's Edge vil gjennomgå noen ganske store endringer og at Seer har noen spesielle egenskaper. Akkurat sistnevnte får vi faktisk vite litt om, for det viser seg at han blant annet har en sensor om man sikter som viser hjerteslagene til folk og kan sende ut mikrodroner som både kan skade, spore og fange fiender i en boble. Nærmere informasjon om dette offentliggjøres med en Seer-fokusert trailer på mandag, mens selve sesongen starter den 3. august.