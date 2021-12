Mer om musikken i GTA Online sin Dr. Dre-utvidelse

HQ

GTA-spillene er ikke bare kjente for glimrende gameplay, men også i stor grad fantastisk musikk. Interessen var derfor stor da studioet i forrige uke annonserte at GTA Online skal få en utvidelse den 15. desember kalt The Contract med blant annet Dr. Dre i en nøkkelrolle. Den verdenskjente rapperen og produsenten skal ikke bare være med i historien, men også by på ny musikk i spillet, så nå har tiden kommet for nærmere informasjon om dette.

Den nye radiokanalen i GTA Online vil hete MOTOMAMI Los Santos, og vil ledes av Rosalía og Arca. Her skal vi få høre sanger fra både dem selv, Aventura, Bad Gyal, Caroline Polachek, Daddy Yankee, Mr. Fingers og fler. En rekke av disse sangene vil også være eksklusive i GTA en stund.

På toppen av dette vil to gamle radiokanaler som lovet pusses opp. Radio Los Santos vil for eksempel by på nye sanger fra Freddie Gibbs featuring Pusha, Hit-Boy, Mozzy featuring YG, Offset, Rich the Kid, TiaCorine, Saweetie, Future, Tyler, The Creator, Kodak Black, samt ha Mike Dean og ScHoolboy Q innom for noen spesielle øyeblikk. Det Rockstar likevel fremhever mest er at radiokanalen vil ha premiere på hovedsingelen "Let's Get It" fra ScHoolboy Q sin nye EP. Både den vil Nez sin "You Wanna" og Nez sitt "Freaks"-samarbeid med Moodymann og Gangsta Boo også være eksklusive der frem til EP slippes en gang neste år.

Til slutt har vi West Coast Classics, hvor Dr. Dre virkelig leverer godsakene i form av DJ Pooh sin "Dre Day"-spesial. Denne byr på hits som "The Next Episode," og en drøss med andre låter i samarbeid med 2Pac, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Blackstreet, Ice Cube, Nas og Jay-Z i tillegg til et par helt nye låter utviklerne ønsker å holde hemmelig frem til oppdateringen slippes på onsdag.

Dette er en annonse: