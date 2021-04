Mer Outer Wilds er visst på vei

Du ser på Annonser

Mobius Digital opplevd fortjent nok meget stor suksess da de slapp Outer Wilds for to år siden. Det knallgode spillet vant mange "Årets Spill"-priser og solgte ikke verst heller. Mange hadde nok derfor håpet på en oppfølger eller et nytt spill med lignende konsept, men det viser seg at vi mest sannsynlig får noe annet.

Steam sin database har nemlig blitt oppdatert med noe kalt Outer Wilds - Echoes of the Eye. Verken utviklerne eller utgiverne ønsker å kommentere dette på en klar måte, men med tanke på at begge to har delt Twittermeldinger om oppdagelsen med noen øyne er det ganske tydelig at dette ikke er en merkelig feil fra Valve sin side. Nå får vi bare se hvor lang tid det tar før nærmere informasjon om hva det er kommer.