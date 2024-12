Messi blir med i Fortnite med sitt eget skin: "Where We Droppin'?"

HQ

Fotballlegenden Lionel Messi har nettopp kommet med en overraskende kunngjøring til sine fans på Instagram.

Den argentinske superstjernen delte sin begeistring over sitt nye Fortnite-skin, og kommenterte: "¿Dónde caemos? Hvor skal vi droppe?" sammen med en tagg for den offisielle Fortnite -kontoen. Det ser ut til at Messi er klar til å bli med i Battle Royale-spillet med stil, akkurat i tide til høytiden.

Epic Games hadde allerede avslørt at Messi ville bli med Fortnite, i fotsporene til andre fotballlegender som Neymar Jr., Marco Reus og Harry Kane.

Hva er oddsen for å støte på den legendariske fotballspilleren i en kamp? Tror du at du vil kunne møte Messi i en kamp på Fortnite?