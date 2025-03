Messi og Neymar går glipp av kampen mellom Argentina og Brasil neste uke

HQ

VM-kvalifiseringen for 2026 er tilbake denne uken i Sør-Amerika, for kampdag 13 og 14 (av 18), en lang prosess som startet i september 2023 og avsluttes i september 2025. Blant disse kampene er en av de mest etterlengtede den mellom Argentina og Brasil (25. mars i Argentina, 00:00 av 26. mars i Storbritannia, 1:00 CET).

Det blir imidlertid en kamp uten to av begge nasjoners største stjerner: Neymar Jr. og Leo Messi kommer ikke til å være med på kampen. Neymar var opprinnelig innkalt, men ble utelukket på grunn av en skade. Det ble ikke gitt noen detaljer, men det kommer etter at han allerede har gått glipp av en viktig kamp for Santos i Brasil, som førte til at de ble eliminert fra Paulistão: Angivelig var han ikke så ille skadet, men med tanke på skadehistorikken hans bestemte de seg for å sette ham på benken slik at han kunne fokusere på å spille med Brasil. Til slutt hadde han ikke spilt noen av de kampene. Plassen hans vil bli fylt av Real Madrids Endrick.

Så har det nettopp blitt kunngjort troppslisten for Argentina, og Messi er ikke innkalt. Messi fikk smerter i abduktoren etter 2-1-seieren for Inter Miami over Atlanta United, hvor han scoret et fantastisk mål. Paulo Dybala er heller ikke med i ukens uttak. I troppen finner vi Enzo Fernández fra Chelsea og Julián Álvarez fra Atlético de Madrid.

Brasil ligger på femteplass på tabellen, av ti lag. Bare de seks beste kvalifiserer seg til VM, så de kan ikke slappe av. Argentina ligger på førsteplass. Brasil møter også Colombia på hjemmebane 20. mars, mens Argentina møter Uruguay 21. mars.