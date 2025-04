Mestre pusten din med 8 timers trening med Hugh Jackmans Wolverine

HQ

Livet kan være stressende og overveldende. Det vet vi alle. Heldigvis finnes det verktøy der ute som er utviklet for å hjelpe deg med å opprettholde balansen og holde deg avslappet, som Marvels bisarre Ambience videoer.

Nå har en ny av disse gjort sin ankomst, og denne fokuserer på Hugh Jackmans Wolverine og kommer i form av en 8 timer og 36 minutter lang video som utelukkende ser den legendariske X-Men stirre inn i kameraet og puste...

For alle dere som lurer på om det er noe mer i denne videoen enn bare dette, er svaret på det spørsmålet at det er det ikke. Men likevel! Hvis du sliter med å riste av deg dagen og sovne, kan Logan kanskje hjelpe deg ved å være et spesielt merkelig valg av hvit støy.