PlayStation VR2 gjør alt lettere og mer brukervennlig

Sony gjorde det fra første stund klart at PlayStation VR2 vil gjøre veldig mye bedre ved å blant annet bare ha èn kabel, spennende kontrollere og sporing via kamera i selve headsetet. I dag er det tid for å ta en nærmere titt på hvordan sistenevnte og litt annet gjør selve opplevelsen bedre også.

En ny blogg avslører nemlig noen av måtene brukeropplevelsen har fått seg en kraftig oppgradering i PlayStation VR2. For eksempel kan vi som forventet med et enkelt knappetrykk skifte fra å se spillet til å i stedet se de virkelige omgivelsene rundt oss. Samtidig har hurtigmenyen fått noen mer nyttige valgmuligheter som lar oss endre lysstyrken, synsfeltet, sette grenser for hvor vi kan gå, skru av vibrasjoner i headsetet og slik.

De av dere som har prøvd virtual reality på PC vet at det å kunne se omgivelsene rundt seg også kommer med den fordelen at man kan sette grenser for spilleområdet slik at en slags rutete mur dukker opp om disse grensene nærmer seg. PlayStation VR 2 vil selvsagt by på det samme.

På toppen av dette er Cinematic-modusen som lar oss se vanlige spill og filmer i en virtuell kino tilbake og det skal bli lettere å streame eller ta opptak av seg selv, så det virker som om PS VR2 oppfyller de fleste ønsker hva brukeropplevelsen angår.