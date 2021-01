Metacritic avslører brukernes favorittspill fra 2020

Du ser på Annonser

Metacritic er en plattform som først og fremst samler anmeldelser fra diverse hjemmesider, og utregner en gjennomsnittlig score ut i fra disse. Det er dog ikke den eneste funksjonen siden byr på, da det også er et stort community av aktive brukere som også scorer spillene de har spilt.

Hvert eneste år avgjøres det hvilke spill brukerne synes var det beste i året som har gått. Resultatene for 2020 har nå dukket opp, og det viser seg at The Last of Us: Part II er den store vinneren... og det med god margin.

Førsteplassen fikk nemlig hele 12,194 stemmer, og det er langt ned til andreplassen, Ghost of Tsushima, som har 2079 stemmer. Cyberpunk 2077 inntar en tredjeplass med 1691 stemmer.

1. The Last of Us Part II - 10,194

2. Ghost of Tsushima - 2,079

3. Cyberpunk 2077 - 1,691

4. Hades - 1,510

5. Doom Eternal - 1,062

6. Final Fantasy VII Remake - 1,044

7. Demon's Souls - 818

8. Animal Crossing: New Horizons - 701

9. Ori and the Will of the Wisps - 694

10. Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 615

11. Assassin's Creed Valhalla - 596

12. Half-Life Alyx - 584

13. Persona 5 Royal - 487

14. Resident Evil 3 - 463

15. Nioh 2 - 354